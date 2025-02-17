شكرا لقرائتكم خبر عن عمد ومشايخ وعائلات بنبان بأسوان يؤيدون الرئيس السيسي برفض التهجير القسري والان مع تفاصيل الخبر

تفقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب سامى هاشم، مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بمحافظة أسوان، للوقوف على سير العملية الدراسية والمشكلات والعمل على حلها.

وأثناء الزيارة تجمع عمد ومشايخ وكبار عائلات بنبان بمحافظة أسوان، لإرسال برقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى، وأكدوا أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية ضد أى مقترحات للتهجير القسرى للفلسطينيين.

وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، أن المصريين يدركون ما يحاك ضد الدولة المصرية من مخططات بشأن التهجير القسرى، مضيفاً أن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، وأن مصر تقف ضد مخططات التهجير القسرى دفاعا عن القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.

يضم وفد اللجنة النواب: منى عبد العاطى، صبورة السيد، زكريا حسان، ليلى أبو إسماعيل، حسام المندوه، أمل عصفور، محمد الحمامى، جيهان البيومى، رشا كليب، سكينة سلامة، ومن نواب أسوان النائب جابر أبو خليل.