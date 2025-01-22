شكرا لقرائتكم خبر عن على بُعد 6 كيلومترات.. الجيش الروسي يقترب من بوكروفسك الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف وحداته التي تقاتل للسيطرة على مدينة بوكروفسك المحورية في شرق أوكرانيا، وفقما أعلن الجيش الروسي الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، أن "رئيس هيئة الأركان تفقد كتيبة مدرعة وكتيبة مشاة مؤللة في تجمع القوات المركزية التي تؤدي مهام قتالية باتجاه كراسنوارمييسك" وفق التسمية الروسية لبوكروفسك.

وأظهر تسجيل مصور بثته الوزارة مروحية غيراسيموف وهي تحلق فوق منطقة ألحقت بها المعارك دمارًا واسعًا.

وظهر في التسجيلات أيضًا طريق تسلكه مركبات عسكرية ورئيس الأركان وهو يمنح أوسمة لجنود في مركز قيادة للجيش.

تقدم روسي في بوكروفسك

أصبحت القوات الروسية على بعد كيلومترات قليلة من بوكروفسك، وقد احتلت الجانب الجنوبي والشرقي من هذه المدينة المحورية لإمدادات الجيش الأوكراني ولصناعة الفحم أيضًا.

وقد يسهل سقوطها في يد الروس تقدمهم باتجاه مدينة دنيبرو الكبيرة في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في جوار دونيتسك.



وإذا ما دخلت القوات الروسية دنيبرو، فهي ستحقق سابقة منذ بدء الغزو على أوكرانيا، وأصبحت القوات الروسية على مسافة 6 كيلومترات من حدودها الإدارية.

وتتراجع القوات الأوكرانية من جهتها منذ أشهر في شرق أوكرانيا، خصوصا في منطقة بوكروفسك في وجه جيش روسي أكثر عتادا وعديدا.

أسقاط 72 مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، يوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 72 من أصل 131 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 131 طائرة مسيرة طراز شاهد، وطرازات خادعة أخرى، أُطلقت من مناطق ميلروفو وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية.

فضلًا عن 4 صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم" أُطلقت من منطقة فورونيج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأفاد البيان بصد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.