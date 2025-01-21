ترامب يكشف عن موعد زيارته للصين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يسافر إلى الصين هذا العام.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيسافر إلى الصين هذا العام، قال ترامب الذي تولى المنصب لفترة ثانية أمس الاثنين "نعم، ربما. لقد تلقيت الدعوة".