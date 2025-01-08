شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود و19 إرهابيًا خلال اشتباكات شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل ثلاثة جنود من رجال الأمن الباكستاني، كما قُضي على تسعة عشر مسلحًا من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية واشتباكات مسلحة وقعت في المناطق الشمالية من باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن قوات الأمن قضت على ثمانية مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخواه، فيما قتل ثلاثة جنود بنيران الإرهابيين خلال نفس العملية.وأضاف أن قوات الأمن قضت كذلك على ثمانية إرهابيين، خلال عملية أمنية نفذتها بمقاطعة "مهمند"، وعلى ثلاثة إرهابيين آخرين في عملية أمنية أخرى نفذتها بمنطقة كرك في نفس الإقليم.