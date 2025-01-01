اختيار كيمنتس الألمانية عاصمة ثقافية لأوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر الاحتفال بمدينة كيمنتس الألمانية كعاصمة ثقافية لأوروبا هذا العام عبر مهرجان كبير في 18 يناير الجاري. ومن المتوقع أن يزور المدينة في ذلك اليوم حوالي 80 ألف زائر. ولم يكشف مسؤولون حتى الآن تفاصيل حول العرض الافتتاحي الكبير المقرر إقامته بحضور ضيوف بارزين. وقال مدير البرنامج الاحتفالي، شتيفان شميتكه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ستكون مفاجأة كبيرة". ومن المعروف أنه ستكون هناك برامج احتفالية في عدة مسارح بوسط المدينة، وحفل في دار الأوبرا، وحفل في مبنى بلدية المدنية.

ومن المقرر نشر كتاب ببرنامج العام الثقافي خلال الأيام المقبلة. وأوضح شميتكه أن الكتاب يحتوي على 229 مشروعا، أي ثلاثة أضعاف ما كان مخططا له في كتاب الترشح السابق. وفي يوم الافتتاح، ستصبح قاعة بلدية المدينة بمثابة كتاب حي، حيث سيتم التعريف بالعديد من المشروعات هناك. وتعود الاستعدادات لعام عاصمة الثقافة إلى عام 2017، وفي عام 2020 تم اختيار كيمنتس من قبل لجنة تحكيم.