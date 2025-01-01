أشار البابا فرنسيس، خلال ترؤسه القداس الإلهي في عيد القديسة مريم وبمناسبة اليوم العالمي للسلام، في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، الى انه "في عيد القديسة مريم نفتح قلوبنا على التضرع مدركين ان الزمن عطية من الرب".
واعتبر البابا ان "إنّ رجاء العالم يكمن في الأخوَّة، ورجاء عالم أخوي هو المسيح، الابن المتجسد، الذي أرسله الآب لكي نصبح جميعًا ما نحن عليه، أي أبناء للآب الذي في السماوات، وبالتالي إخوة وأخوات لبعضنا البعض".
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس في قداس بمناسبة اليوم العالمي للسلام: نفتح قلوبنا على التضرع مدركين أن الزمن عطية من الرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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