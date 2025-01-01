"إسنا" الإيرانية: مشاورات بين إيران ودول أوروبية بشأن الملف النووي في جنيف في 13 كانون الثاني

أفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، بأن "إيران تجري محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 13 كانون الثاني في جنيف، بعد نقاشات سابقة استضافتها سويسرا في نهاية تشرين الثاني".

ونقلت وكالة "إسنا" عن الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي، مبعوث طهران إلى الاجتماع السابق في جنيف، قوله إن "الاجتماع سيكون مشاورات وليس مفاوضات".