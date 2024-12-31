في صحف اليوم: الجانب اللبناني سجّل اكثر من 1000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار واميركا لا ترغب بعودة أجواء الحرب

اكّد مرجع أمني لـ"الجمهورية" أّن "الجانب اللبناني، سجّل اكثر من 1000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار نفّذها الجيش الاسرائيلي منذ اعلان الاتفاق قبل نحو شهر من الآن، وأحيلت جميعها الى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق".

ورداً على سؤال اشار المرجع، الى أن "ما زلنا ننتظر أن تمارس اللجنة دورها الكامل وفق المهمّة الموكلة اليها، حيث اننا حتى الآن لم نلمس فعالية جدّية لمهمّة لجنة المراقبة. كما لا نلمس أي ضغوط من الدول الكبرى الممثلة في اللجنة، على اسرائيل لوقف خروقاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها في الجنوب".

الاّ أنّ المصادر عينها كشفت عن "تأكيدات تلقتها من قبل دول لجنة المراقبة على سريان الاتفاق بصورة كاملة في المدى القريب المنظور، بالتزامن مع الإجراءات الأمنية التي ستُطبق من الجانب اللبناني من قبل الجيش اللبناني بالتنسيق الكامل مع قوات اليونيفيل". ونسب المرجع إلى مسؤول كبير قوله إنّ "الأميركيين ابلغوه بأنّهم لا يرغبون بعودة أجواء الحرب، بل هم متمسكون باتفاق وقف اطلاق النار، ومواكبة تطبيقه بصورة حثيثة بما يضمن اعادة الامن والاستقرار على جانبي الحدود، ويمكن السكان من العودة الى بيوتهم".