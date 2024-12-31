هيئة البث الإسرائيلية: تسجيل أكثر من 13500 جريح إسرائيلي منذ 7 تشرين الاول 2023 بقسم إعادة التأهيل

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن "تسجيل أكثر من 13500 جريح إسرائيلي منذ 7 تشرين الاول 2023 في قسم إعادة التأهيل"، مشيرة الى انه "يتم تسجيل نحو ألف جريح إسرائيلي جديد كل شهر في قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع".

واوضحت هيئة البث ان "51 بالمئة من الجرحى تقل أعمارهم عن 30 عاما و43 بالمئة منهم يعانون من صدمات نفسية".