كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن "تسجيل أكثر من 13500 جريح إسرائيلي منذ 7 تشرين الاول 2023 في قسم إعادة التأهيل"، مشيرة الى انه "يتم تسجيل نحو ألف جريح إسرائيلي جديد كل شهر في قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع".
واوضحت هيئة البث ان "51 بالمئة من الجرحى تقل أعمارهم عن 30 عاما و43 بالمئة منهم يعانون من صدمات نفسية".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: تسجيل أكثر من 13500 جريح إسرائيلي منذ 7 تشرين الاول 2023 بقسم إعادة التأهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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