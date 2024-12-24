شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات الديمقراطى يثمن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن 54 من أبناء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب السادات الديمقراطى برئاسة النائب الدكتور عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسي عن54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

ويؤكد الدكتور عفت السادات أن هذه القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، ويأتى اتساقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة التى تضع بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له على رأس الأولويات.