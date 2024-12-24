شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يُثمن العفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثمن حزب الشعب الجمهورى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

ويؤكد الحزب أن قرارات العفو الرئاسى عن أبناء سيناء، تُرسخ مفهومًا جديدًا للسياسة العقابية التى تأخذ فى اعتبارها البُعد الإنسانى والإجتماعى لأبناء سيناء الذين سطروا دورًا وطنيًا على مر الأجيال، بالإضافة إلى أنها تدعم التماسك المُجتمعى وتُعزز من الإنتماء فى ظل تحديات تتطلب خطوات وإجراءات غير نمطية لمُواجهتها.