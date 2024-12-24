شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سيناء: العفو الرئاسى يعكس حرص القيادة السياسية على الاستقرار التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سليمان عطيوى، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعى والتنموى فى هذه المنطقة الاستراتيجية، التى تعرضت لتحديات أمنية كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأشار عطيوى فى تصريح صحفى له اليوم، إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار اهتمام الدولة العميق بتقدير تضحيات أهالى سيناء، الذين كانوا فى طليعة معركة مكافحة الإرهاب التى استهدفت أمن مصر واستقرارها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد تجسيدًا لتوجه القيادة السياسية نحو تقدير دور هؤلاء الأفراد فى التصدى للقوى المتطرفة والمساهمة فى استعادة الأمن فى سيناء، وهو ما يشير إلى أهمية الاهتمام الاجتماعى والإنسانى فى إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إصدار هذا القرار الرئاسى يتماشى مع سياسة الحكومة التى تحرص على احترام حقوق الإنسان، وتقديم حلول عملية تتوازن بين الحفاظ على الأمن وتوفير العدالة الاجتماعية،

ونوه النائب سليمان عطيوى بأن الرئيس السيسى، ومنذ توليه مهامه، أكد مرارًا على أهمية دعم التنمية فى سيناء، وتحسين ظروف الحياة للمواطنين هناك، إذ تضمنت الفترة الأخيرة العديد من المشروعات الضخمة فى مجالات البنية التحتية، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة مناسبة للتنمية المستدامة.