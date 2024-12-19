العميد فرح اكد اهمية التعاون بين البلديات والدفاع المدني وبحث مع العميد الحسيني سبل التعاون مع مديرية الادارة بالجيش

بحث المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، مع رئيس بلدية الغبيري معن خليل، في سبل التعاون الممكنة، خاصة في ما يتعلق بترميم الأضرار التي لحقت بالآليات ومراكز الدفاع المدني في منطقة الغبيري نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث أبدى رئيس البلدية استعداده التام للمساهمة في هذا المجال.

من جهته، شدد فرح على "أهمية التعاون الوثيق بين البلديات، ولا سيما بلدية الغبيري، والمديرية العامة للدفاع المدني لتعزيز الصمود في مواجهة التحديات".

في سياق متصل، اشاد رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل، عبدو العتيّق، خلال زيارته فرح بـ"تضحيات عناصر الدفاع المدني في السلم والحرب، وبما يقدمونه من جهود جسيمة في سبيل تأدية رسالتهم الإنسانية والوطنية".

كما ناقش العميد فرح مع مسير أعمال المديرية العامة للإدارة في الجيش اللبناني العميد هادي الحسيني، في سبل توطيد أواصر التعاون بين المديريتين، بما ينعكس إيجابيًا على تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.