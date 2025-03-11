منصور المنصوري: كل التقدير لعطاء الكوادر الطبية الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، عن تقديره العميق لعطاء وتفاني الكوادر الوطنية في القطاع الصحي ومساهماتهم الكبيرة في الحفاظ على صحة المجتمع وتعزيز جودة حياته.



وأضاف معاليه، في تصريح له بمناسبة يوم الطبيب الإماراتي الذي يصادف 11 مارس من كل عام ، كان للخبرات الوطنية وإخلاصهم دور محوري في ترسيخ مكانة أبوظبي بين أكثر النظم الصحية تطوراً وابتكاراً، مما عزز مكانتها وجهة عالمية للرعاية الصحية تستقطب الكفاءات الطبية والمرضى من مختلف أنحاء العالم، نتيجة للالتزام المستمر بتقديم أفضل مستويات الرعاية المتميزة والابتكار في الخدمات الصحية وضمن أفضل معايير الجودة والممارسات العالمية.

ووجه معاليه جزيل الشكر إلى الكوادر الطبية الوطنية على جهودهم الكبيرة التي تلهم أجيال المستقبل وتجعل مجتمعنا أكثر صحة وقوة.