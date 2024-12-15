شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهوري يبدأ تدريباته لتأهيل 3000 كادر للمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب الشعب الجمهوري، تدريبًا للكوادر الشبابية بأمانة محافظة القاهرة، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دورك"، التى دشنها الحزب، لتدريب وتأهيل 3000 كادر للمحليات، بتشريف أحمد الألفى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية( أمين تنظيم الحزب المركزى )، ومشاركة النائب فؤاد القاضى أمين الحزب بمحافظة القاهرة، خالد الباشا أمين تنظيم الحزب بمحافظة القاهرة، المهندس داكر عبداللاه، أمين أمانة المجالس المحلية بالقاهرة، وذلك بإحدى الفنادق الكائنة بالقاهرة الجديدة.

حضر التدريب كل من النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب وفيق عزت أمين أمانة المجالس المحلية المركزية، الدكتور زاهر الشقنقيرى أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية- المتحدث الرسمى باسم الحزب، الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسى المركزية، المستشار أحمد حبيب، مراد العمدة (الأمناء المساعدين لأمانة المجالس المحلية المركزية)، المهندس طارق الوراقى أمين الحزب بمحافظة المنوفية، إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية المركزية بالحزب، بالإضافة إلى السادة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى " النواب- الشيوخ"، وأعضاء هيئة مكتب أمانة القاهرة، وأمناء المراكز والأقسام بالمحافظة.

استهل التدريب بكلمة لأحمد الألفى، أشار خلالها إلى أهمية المبادرة فى تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى العمل السياسى والمحلى، مشيرًا إلى أن التثقيف والتدريب السياسى يعدان من ركائز العمل الحزبى، خاصة أن الوعى هو أساس تماسك الجبهة الداخلية للوطن، "فشباب واعى يعنى مستقبل مشرق وواعد".

وتابع أمين التنظيم المركزى، أن الحزب يسعى من خلال هذه البرامج التثقيفية إلى إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على تحمل المسؤوليات وتحقيق التنمية فى مختلف المجالات.

بينما أوضح النائب محمد وفيق عزت، أن الحزب يهتم بالكوادر الشبابية، خاصة فى المرحلة الحالية التى تتطلب تفاعلًا أكبر من الشباب "من الجنسين"، مع القضايا المحلية والوطنية؛ للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، رحب النائب فؤاد القاضى، بقيادات الحزب والحضور، لافتًا إلى الجهود التى يبذلها حزب الشعب الجمهورى من أجل دعم الشباب وتمكينهم حتى يكونوا جزءً فاعلًا فى العملية السياسية.

فيما توجه خالد الباشا، بخالص الشكر إلى جميع الشباب والمنظمين، الذين حرصوا على نجاح هذا اليوم، مؤكدًا على أن الحزب يضع الشباب فى مقدمة أولوياته.

وفى سياق متصل، تحدث المهندس داكر عبداللاه، حول أهمية المجالس المحلية فى تحقيق التنمية المستدامة، والتفاعل مع احتياجات المجتمع، مؤكدًا أنها تعتبر حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، مما يمكنها من فهم التحديات المحلية والعمل على حلها بفعالية.

على الجانب الآخر، تناول التدريب الذى تم تقسيمه على فترتين، تضمنت الفترة الأولى فيه شرح تفصيلى لعددٍ من المحاور، حيث بدأ المستشار أحمد حبيب، بالحديث حول ماهية الإدارة المحلية من حيث النشأة والتعريف، بالإضافة إلى تعريف الحضور بالإدارة المحلية فى الدستور المصرى.

بينما تناول المهندس طارق الوراقى، العرض التقديمى وتعريف الحضور بالدورة التدريبية، بالإضافة إلى الحديث حول المحليات ما بين النظرية والتطبيق.

فيما تناولت إيمان طلعت، الحديث حول تشكيلات المجالس المحلية، وكيفية إدارة الحملات الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من هذا التدريب هو بداية لسلسة تدريبات أخرى تستهدف شباب الحزب، بمختلف الأمانات على مستوى محافظات الجمهورية، لتأهيل 3000 كادر لخوض استحقاق المحليات، وسوف يجوب المحاضرين جميع المحافظات خلال هذه المرحلة.