شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار شيدو يسبب أضرارًا هائلة في أرخبيل مايوت الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

إعصار شيدو

سقوط أعمدة واقتلاع أشجار

أمطار شديدة الغزارة

الدمام - شريف احمد - قضى شخصان جراء الإعصار شيدو الذي ضرب صباح السبت، أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.وأعلنت حال التأهب القصوى مع تسجيل أضرار هائلة، وفي بوتيت تير في شرق الأرخبيل، قضى شخصان وفق ما أفاد مصدر أمنيوفي حي كاويني، في عاصمة الأرخبيل مامودزو تدمّر كل شي، وفق ما أفادت منيرة، وهي من سكان أكبر الأحياء الفرنسية الفقيرة.وأُغلق المطار حتى إشعار آخر، مع هبوب رياح بلغت سرعتها القصوى 226 كلم في الساعة، وفق الأرصاد الجوية الفرنسية.كما تعرّض المرفق لـ"أضرار كبيرة، خصوصا برج المراقبة"، وفق منشور على منصة "إكس" لوزير النقل في الحكومة الفرنسية المستقيلة فرنسوا دوروفريه.وجاء في المنشور أن "طائرات إنقاذ عسكرية ستتولى في المقام الأول النقل الجوي وأن سفنا ستنخرط في تأمين الإمدادات".وتسببت الرياح في انقطاع الكهرباء مع سقوط أعمدة، واقتلاع أشجار وتطاير أسقف منازل مصنوعة من الصفيح.وفي مدينة أوانغاني، قال رئيس البلدية يوسف أمبدي إنه يخشى "الأسوأ... لا يمكننا الخروج وما نشاهده يفوق الوصف".وأصدرت السلطات تحذيرًا أرجوانيًا، يعني ملازمة جميع السكان منازلهم وعدم الخروج، بما يشمل أجهزة الطوارئ والأمن وجميع عناصر الإنقاذ.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، "أمطارا شديدة الغزارة مع خطر تشكل سيول وفيضانات وارتفاع أمواج البحر التي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الساحل".كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الفرنسية، تحسنًا في الأحوال الجوية خلال النهار.