ناصر ياسين من بعلبك: الاحتلال كان يقوم بإبادة للسكان والمكان والأرض والطواقم الطبي كاسرا كل القوانين الدولية والإنسانية

زار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان عمران ريزا مدينة بعلبك، وكان باستقبالهما محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.

ومن أمام المركز الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك، الذي دمره العدوان الإسرائيلي، قال ياسين: "نحن هنا اليوم نتذكر الشهداء الذين قضوا نتيجة العدوان المدمر وحرب الإبادة التي تعرض لها لبنان خلال الفترة الماضية، وبالتحديد الوقفة هنا أمام مركز الدفاع المدني الإقليمي في بعلبك، الذي هو مركز مدني لمساعدة الناس، استشهد في هذا المركز 15 عنصرا كانوا يقومون بالواجب خلال 66 يوما، حيث كانت تتعرض منطقة بعلبك لتدمير ومنهج ولتهجير وقصف". ورأى أنه "في هذه الحرب من الواضح أن الاحتلال الاسرائيلي كان يقوم بإبادة للسكان وإبادة للمكان، وإبادة للأرض، وكان يستهدف أيضا ً الطواقم الطبية، كاسراً كل القوانين الدولية والإنسانية ومعاهدة جنيف عبر تعرضه للطواقم الطبية والصحية والإسعافية بشكل متعمد، ونستذكر اليوم بلال رعد ورفاقه، وكنا نتعاون معه ضمن عمل لجنة الطوارئ مع سعادة المحافظ لتوزيع المساعدات في الفترة الماضية، وهذه ستكون رسالة لكل المجتمع الدولي للوقوف مع لبنان لمساءلة الإحتلال الإسرائيلي الذي قام بهذه الحرب وخاصة بتعرضه للمدنيين والطواقم الطبية".

وأضاف: "الهدف الثاني اليوم مع سعادة المحافظ، ولاحقا في محافظة البقاع، لنؤكد على استمرار عمل لجنة الطوارئ وبرنامج الاستجابة المشترك مع المنظمات الدولية في ما يختص بالدعم الإنساني، لأن تقديرنا هناك أكثر من نصف مليون لبناني ولبنانية ما زالوا مهجرين، لا يستطيعون الوصول إلى بيوتهم بسبب التدمير أو الضرر الكبير، فلا بد من التأكيد أنه سيستمر العمل الإنساني والاستجابة لحاجاتهم، ضمن غرفة عمليات محافظة بعلبك الهرمل، لمساعدة الناس لتأمين الأمور الأساسية الإغاثية والغذائية والإيوائية".

وأشار إلى أن "موضوع النزوح السوري تتابعه الحكومة وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية التي هي المسؤولة عادة عن الاستجابة للنازحين، وخاصة النازحين السوريين وهي التي تنسق هذه الأعمال، وهناك متابعة من الوزير حجار، وسنناقش هذا الموضوع في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء". وختم: "نقف دقيقة صمت نتذكر فيها ما تعرض له الشهداء والضحايا المدنيين في بعلبك الهرمل وفي كل لبنان".

بدوره، ردا على سؤال حول النازحين السوريين الجدد، قال ريزا: "نحن بالتأكيد نعمل على هذا الموضوع، وهو جزء من هدف جولتنا الميدانية اليوم، ونتطرق له أيضا مع الحكومة، كذلك هو جزء من الدروس التي استخلصناها على أرض الواقع، وكانت دائما الاحتياجات الإنسانية تتغير منذ بداية الاعتداءات، كما أن الاستجابة الإنسانية كانت تتغير أيضا، وستبقى هذه الدينامية بالتنسيق مع الحكومة، ومع الجهات التي تعمل على الأرض، وبالتالي هذا الموضوع ضمن أولوياتنا".

وشكر المحافظ خضر الوزير ياسين والسيد ريزا على زيارتهما لمحافظة بعلبك الهرمل، وقال: "نحن نقدر بأن تكون إحدى محطات الزيارة هنا في مركز الدفاع المدني لأن لهذا الموقع رمزية كبيرة، وفضح الكثير من الأمور، وكشف كم كان لدينا من الرجال الشجعان الذين كانوا يخاطرون بحياتهم لكي ينقذوا الناس، ليقوموا بعمل بحت إنساني، وإن شاء يكون قريبا هناك مشروع لبناء مركز جديد نموذجي للدفاع المدني، وأتصور بأن التسمية ستحاكي موضوع شهدائنا الذين سقطوا هنا".

ثم انتقل ياسين وخضر وريزا إلى موقع المنشية التاريخي المجاور لقلعة بعلبك الأثرية الذي دمره الطيران المعادي، ومراكز توزيع المساعدات في المدينة.