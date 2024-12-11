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بعد اعتقال وزير الدفاع السابق.. الشرطة الكورية الجنوبية تفتش مكتب الرئيس

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أ ب - سول 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتقال وزير الدفاع السابق.. الشرطة الكورية الجنوبية تفتش مكتب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة تفتش مكتب الرئيس يون سوك يول.
وجرى اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج هيون رسميا اليوم الأربعاء "بالتوقيت المحلي" بسبب تواطؤه المزعوم مع الرئيس يون سوك يول وآخرين في فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
بينما تحقق السلطات فيما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى مستوى التمرد.
واستمرت الأحكام العرفية، وهي الأولى منذ أكثر من 40 عاما، لنحو ست ساعات فقط، إلا أنها أثارت عاصفة داخلية واحتجاجات كبيرة في الشوارع.

الأحكام العرفية في كوريا

ويواجه يون ومساعدوه تحقيقات جنائية ومحاولات عزل، ومنعت وزارة العدل يون وثمانية مسؤولين آخرين من مغادرة البلاد حيث تعتبرهم السلطات مشتبه بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر سفر رئيس كوري جنوبي أثناء وجوده في منصبه.
وقالت محكمة سول الجزئية المركزية إنها وافقت على طلب المدعين بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق كيم بتهمتي التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وتصل العقوبة القصوى للإدانة بتهمة التمرد إلى الإعدام، وأصبح كيم أول شخص يتم اعتقاله في هذه القضية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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