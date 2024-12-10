محلل سياسي سوري: نريد الاستفادة من المملكة لبناء دولة مستقرة وعقلانية ومعتدلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الكاتب والمحلل السياسي السوري “غسان إبراهيم”، إن الخراب والدمار الذي لحق بالدولة السورية، كان سببه التدخلات الأجنبية من قبل روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن القيادة السورية الجديدة يجب أن تدرك وتتعلم من أخطاء النظام السابق، مشيدا بالدور العربي في دعم استقلال الأراضي السورية ورفضه أية تدخلات خارجية.

وذكر أن حكومة الإنقاذ السورية يجب أن تنظر إلى الدول المتقدمة من حولها بالمملكة العربية السعودية، وتتعلم من هذه الدول كيفية بناء القدرات الفنية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والعلمية.

وأشار إلى الدولة السورية تواجه تحديات جمة في الوقت الراهن، بسبب تفتت الدولة الوطنية، داعيا السوريين إلى الوحدة الوطنية والتكاتف من أجل بناء سوريا من جديد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط