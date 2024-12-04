إبراهيم الموسوي من النبي شيت: أمة تقدم قادتها شهداء لن تعرف الهزيمة

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، خلال تشييع أحد عناصر حزب الله في النبي شيت، على أنَّ "النبي شيث التي قدمت كل هؤلاء الشهداء، نذرت نفسها وأبناءها قرابين في سبيل هذه القضية وفي سبيل الإمام الحسين، وفي سبيل هذه المعركة التي أقسمنا جميعاً أننا سنكون فيها حيث يجب أن نكون".
واعتبر أن "أمة تقدم قادتها شهداء لن تعرف الهزيمة وهي منتصرة في نهاية المطاف لا محالة".
وختم الموسوي: "المقاومة باقية على درب الإمام الحسين دائمًا وأبدًا، وكلما دعت الحاجة سيكون النداء: هيهات منَّا الذلة، ولبيك يا حسين".
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