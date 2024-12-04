الجيش الإسرائيلي زعم استهداف منصة إطلاق صواريخ في مجدل زون وتدمير وسائل قتالية في الخيام وعيترون

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، أنه نفذ غارة على منصة إطلاق صواريخ في مجدل زون جنوب لبنان.

وادعى أن قواته دمرت وسائل قتالية تم العثور عليها في الخيام وعيترون جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

في وقت سابق، أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء، إلى أنه "مضى اسبوع على وقف اطلاق النار وما زلنا نرى الخروقات الاسرائيلية التي تحصل وهي بلغت حتى الآن اكثر من ستين خرقا. وقد لمست من خلال اتصالاتي مع الدول التي شاركت في التوصل الى وقف اطلاق النار وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا حرصا على معالجة هذا الموضوع".