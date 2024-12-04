برلمان كوريا الجنوبية يعقد جلسة لمناقشة عزل رئيس البلاد بعد اتخاذه قرارا بفرض الأحكام العرفية

يعقد برلمان كوريا الجنوبية جلسة لمناقشة عزل رئيس البلاد يون سوك يول بعد اتخاذه قرارا بفرض الأحكام العرفية بالبلاد. وسبق وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، عن رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان ضدها. وكانت وكالة يونهاب قد ذكرت أن "فرض الأحكام العرفية جاء بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون ميزانية مخفضة واقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.

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