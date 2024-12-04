المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على قريتين جديدتين شمال غرب حماة وسيطرنا على طريق أثريا - خناصر

أعلنت المعارضة السورية المسلحة، أننا "سيطرنا على قريتين جديدتين شمال غرب حماة، وسيطرنا على طريق أثريا - خناصر الرابط بين ريفي حماة وحلب".

وكانت قد أعلنت المعارضة السورية المسلحة، أننا "سيطرنا على قرية المباركات في ريف حماة الشرقي".

في وقت سابق، أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، في بيان، أنه "تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك".

وكشفت أن "خلال الـ 24 ساعة الماضية تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام" الإرهابية وثلاثة مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال".

وأضافت "تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة".