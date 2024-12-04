قصف مدفعي إسرائيلي استهدفت أطراف راشيا الفخار وسهل الخيام ومرجعيون

أفادت قناة المنار، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت اطراف بلدة راشيا الفخار وسهل الخيام. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " عن قصف مدفعي اسرائيلي على سهل مرجعيون.

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