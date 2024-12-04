شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات جاهزة.. أبرز جهود التحالف الوطنى لتأمين احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

يأتي الأمن الغذائي وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بتأمين احتياجاتهم الأساسية، على رأس أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي حرص على ترجمتها في أكثر من مبادرة تعزز برامج الحماية الاجتماعية وفرص الوصول للأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع، وآخرها حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري ، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظم مجموعة من متطوعي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، حملة لتوزيع وجبات جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة، وذلك يوم 2 ديسمبر 2024.

كما تم توزيع 2500 وجبة جاهزة على 500 مستفيد من أهالي القرى في المحافظة، باستخدام قاعدة بيانات المؤسسة لضمان وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة.

واستكملت مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة "إيد واحدة" بتوزيع وجبات مطهية مجانية في مختلف المناطق المستهدفة.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.