شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب غرب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم، إقليم لوس لاغوس الواقع غرب تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 608.8 كلم، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال. زلزال الفلبين من ناحية أخرى، أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، اليوم الأربعاء، أن زلزالًا بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "إيلوكوس نورت"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكر المعهد، أن مركز الزلزال وقع على بعد أربعة كيلومترات جنوب غرب بلدة بانجي، وعلى عمق 23 كيلومترًا، محذرًا من احتمال وقوع توابع زلزالية عقب الهزة الأرضية.