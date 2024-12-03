اخبار العالم

ولي العهد يتلقي ماكرون وكبار رؤساء الشركات الفرنسية

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ولي العهد يعقد عددا من اللقاءات على هامش قمة المياه

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، اليوم الثلاثاء رئيس البنك الدولي السيد أجاي بانجا وذلك على هامش قمة المياه...

17fcfac2fb.jpg الرياض :
93fe41fe81.jpg02 جمادى الآخرة 1446 هـ

التحالف الإسلامي بقيادة يطلق برنامجاً لدعم مكافحة الإرهاب

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برنامجه لمحاربة الإرهاب في دول الساحل من العاصمة الموريتانية (نواكشوط)، وذلك بحضور...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png02 جمادى الآخرة 1446 هـ

ريادة سعودية لمواجهة تحديات المياه عالميا

تأتي استضافة المملكة العربية السعودية لقمة المياه الواحدة برئاسة مشتركة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png02 جمادى الآخرة 1446 هـ

ولي العهد: يجب العمل على وضع خطط مشتركة لاستدامة مصادر المياه

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية قدمت أكثر من 6 مليارات دولار لدعم المياه في أكثر من 60 دولة، مشدداً...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png02 جمادى الآخرة 1446 هـ

انطلاق أعمال قمة المياه الواحدة في الرياض بحضور عدد من القادة والرؤساء

بحضور ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من قادة دول العالم، انطلقت قبل قليل في...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png02 جمادى الآخرة 1446 هـ

التحالف ينفي مزاعم تسليم جثة شقيق قيادي حوثي

نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي مزاعم تسليم جثة شقيق قيادي حوثي، حيث أكد في تصريح صحفي أن التحالف...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png02 جمادى الآخرة 1446 هـ

ماكرون: نطمح للشراكة مع السعودية في إكسبو 2030 ومونديال 2034

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن بلاده ترغب بأن تصبح شريكاً معتمداً للسعودية في إكسبو 2030 ومونديال 2034 لبطولة كاس العالم.جاء...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png02 جمادى الآخرة 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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