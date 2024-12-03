ولي العهد يتلقي ماكرون وكبار رؤساء الشركات الفرنسية

ولي العهد يعقد عددا من اللقاءات على هامش قمة المياه التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء رئيس البنك الدولي السيد أجاي بانجا وذلك على هامش قمة المياه... الرياض : الرياض : دوت الخليج 02 جمادى الآخرة 1446 هـ 02 جمادى الآخرة 1446 هـ التحالف الإسلامي بقيادة السعودية يطلق برنامجاً لدعم مكافحة الإرهاب أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برنامجه لمحاربة الإرهاب في دول الساحل من العاصمة الموريتانية (نواكشوط)، وذلك بحضور... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 جمادى الآخرة 1446 هـ 02 جمادى الآخرة 1446 هـ ريادة سعودية لمواجهة تحديات المياه عالميا تأتي استضافة المملكة العربية السعودية لقمة المياه الواحدة برئاسة مشتركة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 02 جمادى الآخرة 1446 هـ 02 جمادى الآخرة 1446 هـ ولي العهد: يجب العمل على وضع خطط مشتركة لاستدامة مصادر المياه قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية قدمت أكثر من 6 مليارات دولار لدعم المياه في أكثر من 60 دولة، مشدداً... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 جمادى الآخرة 1446 هـ 02 جمادى الآخرة 1446 هـ انطلاق أعمال قمة المياه الواحدة في الرياض بحضور عدد من القادة والرؤساء بحضور ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من قادة دول العالم، انطلقت قبل قليل في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 جمادى الآخرة 1446 هـ 02 جمادى الآخرة 1446 هـ التحالف ينفي مزاعم تسليم جثة شقيق قيادي حوثي نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي مزاعم تسليم جثة شقيق قيادي حوثي، حيث أكد في تصريح صحفي أن التحالف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 جمادى الآخرة 1446 هـ 02 جمادى الآخرة 1446 هـ ماكرون: نطمح للشراكة مع السعودية في إكسبو 2030 ومونديال 2034 قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن بلاده ترغب بأن تصبح شريكاً معتمداً للسعودية في إكسبو 2030 ومونديال 2034 لبطولة كاس العالم.جاء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 جمادى الآخرة 1446 هـ 02 جمادى الآخرة 1446 هـ

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