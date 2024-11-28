الجيش الإسرائيلي زعم رصد عمليات شكلت "خطرا على إسرائيل" من جانب حزب الله اليوم

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بأنه رصد خلال اليوم "عمليات مشبوهة شكلت خطرا على إسرائيل من جانب حزب الله في ما يعد خرقا لوقف إطلاق النار".

كما ادعى رصد مسلحين وصلا إلى بنية تحتية عسكرية بجنوب لبنان "أطلقت منها صواريخ واستهدفناهما جوا".

وأضاف "قواتنا أبعدت خلال الساعات الأخيرة عناصر إضافية من مناطق في جنوب لبنان".

ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في الجنوب.