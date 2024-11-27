شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العامة بالنواب: مصر تجاوزت التحديات الإقليمية والعالمية وواصلت طريقها نحو التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية وقدرتها على المضي قدمًا في طريق التنمية المستدامة، رغم الضغوط والتوترات الإقليمية والعالمية وآثارها العنيفة على الدول النامية، وخاصة مصر.



وقال عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، في بيان له، إن مصر نجحت خلال هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها المنطقة والعالم العربي، من تجاوز الأزمات والتحديات والتغلب عليها، وواصلت مسيرتها في طريق البناء، وحققت إنجازات غير المسبوقة في مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح النائب سيد سمير، أن هذه الإنجازات تمثل نموذجًا يحتذى به في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والسياحة والإسكان والزراعة والتحول الرقمي، بما يؤكد قدرات الدولة والقيادة السياسية نحو تحقيق رؤية شاملة للارتقاء بحياة المواطن المصري.



وأضاف أن ما حدث يعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة والقيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد قوي، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.