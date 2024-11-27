أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في كلمة له، الى انه "نبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب"، لافتا الى انه "أكدنا على التزام الحكومة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده".
وشدد ميقاتي على "اننا نعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات"، مضيفا :"نستعيد ثقة العالم بنا ونعيد ثقة اللبنانيين بالدولة، ونؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: أكدنا على التزام الحكومة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده ونؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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