ميقاتي: أكدنا على التزام الحكومة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده ونؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب

أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في كلمة له، الى انه "نبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب"، لافتا الى انه "أكدنا على التزام الحكومة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده".

وشدد ميقاتي على "اننا نعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات"، مضيفا :"نستعيد ثقة العالم بنا ونعيد ثقة اللبنانيين بالدولة، ونؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب".