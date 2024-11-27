أقام الجيش اللبناني حاجزا ظرفيا و نفذ انتشار اواسعا عند مستديرة المنارة في زحلة موزعا منشورات تحذيرية للوقاية من أضرار الركام والتأكد عند محاولة ازالتها من عدم وجود اي جسم مشبوه، وتجنب تحريك اي قذيفة غير منفجرة ،واستخدام الآليات الميكانيكية الصحيحة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش وزع عند مستديرة المنارة في زحلة منشورات تحذيرية من وجود قذائف غير منفجرة عند ازالة الركام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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