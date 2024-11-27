طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء توزيع نسخة من تفاهم وقف إطلاق النار على الوزراء وأبلغهم أنه تسلمها يوم أمس.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي طلب في بداية جلسة مجلس الوزراء توزيع نسخة من تفاهم وقف إطلاق النار على الوزراء وأبلغهم أنه تسلمها يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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