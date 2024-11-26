إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يصدقان على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي يصدقان على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية".

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