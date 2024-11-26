شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يُهنئ عبد العزيز والمسلماني والشوربجى برئاسة الهيئات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة القلبية إلى المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، بصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلمانى، بصدور قرار تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام.

كما تقدم نقيب المحامين، بالتهنئة القلبية إلى المهندس عبدالصادق الشوربجي، بتجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المجلس الأعلى للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة فى النهوض بالإعلام والصحافة المصرية، خاصة أن هذه الهيئات تضم شخصيات لها خبرة كبيرة فى العمل الإعلامى والصحفى، وتمتع بمصداقية حقيقية لدى الرأى العام.

وأكد عبد الحليم علام، على الأهمية الكبيرة لدور الإعلام والصحافة في تنمية الوعي لدى المواطنين، ومواجهة ظاهرة الإشاعات والأكاذيب التى يتم بثها ضد الدولة ومؤسساتها، مطالباً بصياغة استراتيجية جديدة للإعلام والصحافة المصرية حتى يستعيد الإعلام المصري ريادته العربية والدولية.