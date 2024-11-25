الجيش الإسرائيلي: استهدفنا محور نقل إيرانيا للوسائل القتالية يمر عبر سوريا إلى حزب الله والوحدة 4400

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، استهداف "محور نقل إيراني للوسائل القتالية يمر عبر الأراضي السورية إلى حزب الله والوحدة 4400".

في وقت سابق، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن غارات ‎إسرائيلية استهدفت عدة جسور على ‎نهر العاصي في ريف ‎القصير قرب ‎الحدود ‎السورية ‎اللبنانية.

وأكد مراسل النشرة في البقاع، أن الغارات قبل قليل داخل الاراضي السورية على الحدود مع لبنان لناحية الهرمل استهدفت جسر الدف، جسر الجوبانية ومعبر جوسير.