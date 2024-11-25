عضو المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي آفي دختر: إذا كان الاتفاق مع لبنان نسخة عن القرار 1701 فلن أؤيده غدا

ذكر عضو المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي آفي دختر، أنه "إذا كان الاتفاق مع لبنان نسخة عن القرار 1701 فلن أؤيده غدا".

في وقت سابق، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "من المتوقع التصديق غدا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله بضغط من القيادة العسكرية"، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي ويواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد إسرائيل والتصدي لمحاولات التقدم في الجنوب.

من حانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان على الإسرائيليين غدا".

وكانت قد علمت "النشرة" ان قرار وقف الحرب أقرّ بشكل نهائي، وان التنفيذ ينتظر الإعلان عنه قريباً جداً، من دون تحديد سقف زمني، وقد يكون الإعلان عن وقف الحرب خلال ساعات.

وابلغ مصدر دبلوماسي غربي "النشرة" ان كل العراقيل تم ازالتها، ولم يعد هناك من اي مبرر لتأخير الإعلان عن وقف الحرب الإسرائيلية، سوى ترتيبات شكلية تتعلق بالاسرائيليين.