تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بعد تهديدات بالإخلاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته الجوية على منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم.

وتركزت الغارات على منطقة الكفاءات ومحيط المبنى المركزي للجامعة اللبنانية.

وذكرت “الوكالة اللبنانية للإعلام” بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة ثانية عنيفة جدًا على منطقة الكفاءات- والحدت، وسُمعت أصوات سقوط الصواريخ على الموقع المستهدف بشكل قوي. كما شوهد تصاعد الدخان بشكل كثيف من محيط الجامعة اللبنانية.

وسبق الغارات التدميرية تهديد إسرائيلي جديد لسكان المنطقة بالإخلاء من ثلاثة مواقع أساسية، إضافة إلى تهديد آخر إلى سكان جنوب لبنان بالإخلاء، في بلدات الطيبة، وعدشيت، والقصير، ودير سريان، وبرج الشمالي، ومعشوق، والانتقال إلى شمال نهر الأولي.

يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.

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