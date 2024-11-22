قائد الحرس الثوري الإيراني: قرار المحكمة الجنائية يعني نهاية الكيان الصهيوني سياسيا

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الى ان "قرار المحكمة الجنائية يعني نهاية الكيان الصهيوني سياسيا ومسؤولوه لا يستطيعون السفر"، معتبرا ان " على دول العالم خصوصا الدول الإسلامية قطع الإمداد العسكري والاقتصادي عن إسرائيل". وشدد سلامي على ان "اعتبار قادة إسرائيل مجرمي حرب انتصار للمقاومة بفلسطين ولبنان".

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