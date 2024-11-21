اعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض في بيان، بانه يتبلّغ من السلطات العراقية عبر شركة النفط العراقية SOMO بهبة جاهزة للبنان بقيمة 15 مليون ليترغاز أويل بقيمة 10 مليون دولار، على أن يتم إجراء الترتيبات اللازمة لتسلمها.

كانت هذه تفاصيل خبر فياض: هبة عراقية جاهزة للبنان بقيمة 15 مليون ليترغاز أويل بقيمة 10 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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