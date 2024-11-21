شكرا لقرائتكم خبر عن نظام صيني جديد يستخدم الكابلات الضوئية للمسح في أعماق البحار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طور الصينيون نظامًا متقدمًا لإجراء عمليات المسح في أعماق البحار، باستخدام رافعات الكابلات الضوئية، حيث يبلغ طول كابل عملية القطر أكثر من 11000 متر، ووصل عمق التشغيل إلى أكثر من 4000 متر تحت سطح الماء، وتم التحقق بشكل كامل من استقرار وقدرة تشغيل نظام الرافعات المحلي في أعماق البحار.

وقال لي ون هوا، كبير علماء المشروع، إن حمل العمل الآمن للرافعة كان أكبر من 15 طنًا أو يساويه، مضيفًا أنه مع أقصى عمق تشغيلي في المياه بطول 11000 متر، يمكن للرافعة إجراء عمليات بحث علمي في أعمق البحار.

وأضاف لوكالة شينخوا للأنباء، أن هذه هي المجموعة الأولى في الصين من أنظمة رافعات الكابلات الضوئية المغمورة بالكامل في أعماق البحار، حيث طورتها جامعة داليان البحرية وبعض شركات الآلات والتكنولوجيا العلمية، وستقوم الرافعة بالعمل مستقبلًا في المنطقة القطبية.

ويستخدم نظام رافعات الكابلات الضوئية لنشر واستعادة وسحب الأنظمة الكبيرة مثل الروبوتات تحت الماء التي يتم التحكم فيها بالكابلات، ويعد هذا النظام بمثابة معدات التكوين الأساسية لسفن البحث العلمي، أثناء استكشاف الموارد في أعماق البحار وتطويرها.