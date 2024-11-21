أميركيون: أولويتنا التضخم في أول 100 يوم لترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

يرى الأميركيون أن التضخم هو القضية الرئيسية التي ينبغي للرئيس المنتخب دونالد ترامب معالجتها خلال أول 100 يوم من ولايته، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» وشركة «إبسوس» ونشرت نتائجه، أمس.

واختار نحو 35% من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر 3 أيام، التضخم باعتباره القضية التي ينبغي لترامب أن يركز عليها في مقابل 30% للهجرة و27% للوظائف والاقتصاد العام.

وربما يعني هذا معاودة ارتفاع معدلات التضخم التي عانت بسببها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وساعدت ترامب في الفوز في الانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر.

واختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الدكتور محمد أوز ليشغل منصب مدير مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية، وهي وكالة فيدرالية رئيسية تشرف على تغطية التأمين الصحي لأكثر من 150 مليون أميركي.

كما أعلن ترامب اختيار الرئيس التنفيذي لشركة «كانتر فيتزجيرالد»، هوارد لوتنيك، وزيراً للتجارة، ليتولى بذلك أحد الأدوار الرئيسية في الإدارة الأميركية المقبلة.

كما أعلن، ترشيح ليندا مكماهون، وزيرة للتعليم، وليندا مكماهون، هي رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة السابقة وحليفة لترامب، معروفة بخلفيتها في مجال الأعمال.

كما يدرس الرئيس المنتخب عدة مرشحين لقيادة وزارة الخزانة، وهو المنصب الذي يتطلب قيادة جهود خفض الضرائب في الكونجرس، والإشراف على سوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 30 تريليون دولار.