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أمريكا تستخدم "الفيتو" ضد قرار أممي لوقف العدوان على غزة

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عرقلت الولايات المتحدة مجددا إصدار قرار ملزم قانونا للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
واستخدم روبرت وود، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، حق النقض "الفيتو" ضد القرار في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، فيما صوتت جميع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس المؤلف من 15 عضوا لصالح القرار.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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