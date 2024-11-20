شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستخدم "الفيتو" ضد قرار أممي لوقف العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرقلت الولايات المتحدة مجددا إصدار قرار ملزم قانونا للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

واستخدم روبرت وود، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، حق النقض "الفيتو" ضد القرار في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، فيما صوتت جميع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس المؤلف من 15 عضوا لصالح القرار.

