شكرا لقرائتكم خبر عن "هجوم روسي كبير".. إغلاق السفارة الأمريكية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف أنها تلقت تحذيرا من احتمالية وقوع هجوم جوي روسي كبير اليوم الأربعاء، مضيفة أنها ستغلق أبوابها كإجراء احترازي.

وأصدرت السفارة تعليماتها للعاملين بالاحتماء، كما أوصت المواطنين الأمريكيين في كييف بالاستعداد بالتوجه لأماكن إيواء على الفور في حال انطلاق التحذير من هجوم جوي.

ويأتي التحذير بعد يوم من إعلان موسكو أنه جرى استخدام صواريخ أمريكية الصنع ذات مدى أطول في هجوم أوكراني استهدف مخزن أسلحة في منطقة بريانسك بعدما أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقته على ذلك. فلادمير بوتين وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد قال في سبتمبر الماضي إنه في حال سمحت الدول الغربية لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحتها ذات المدى الأطول فإن ذلك "سيعني أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة والدول الأوروبية في حرب مع روسيا".