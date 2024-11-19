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زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ

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واس - نوكو ألوفا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزر "تونجا" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 50 كيلومترًا غرب "هوما"، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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