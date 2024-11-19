شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزر "تونجا" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 50 كيلومترًا غرب "هوما"، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.