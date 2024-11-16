الان عون: هناك ترتيب جديد وكبير بعد الحرب سيشمل سوريا

أشار النائب الان عون، في تصريح لقناة "إل بي سي"، إلى "أنني لا زلت متشائماً قليلاً لأنني لا أرى بعد توفر شروط الاتفاق (حول وقف إطلاق النار) بين ما يطلبه الاسرائيلي وما يقبله حزب الله".

ولفت إلى أن "الحل لاستقرار لبنان يكمن في امكانيات القوة والاستراتيجية الدفاعية للدولة اللبنانية اضافة الى اتفاق سياسي فالحل هو عسكري وسياسي وسط تطبيق الـ1701".

وردا على سؤال حول اداء بري في ادارة ملف وقف العدوان، قال عون: "جيّد، "لأن شو بدو يعمل أكتر من هيك؟"، وهو في موقف لا يُحسد عليه"، مضيفا "هناك ترتيب جديد وكبير بعد الحرب سيشمل سوريا".

وأضاف "على رئيس الجمهورية المقبل أن بأتي بنظرية صفر مشاكل وأن يكون لديه تجربة في البلد وحدود اللعبة السياسية بتوازن وموضوعية ويقوم بإنجازات في ملفات العملية الاصلاحية".