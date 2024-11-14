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إسبانيا تعلن رفضها للتصريحات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية المحتلة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت الحكومة الإسبانية عن رفضها الشديد للتصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان: “إن فرض السيادة بالقوة يتعارض مع القانون الدولي، مشيرةً إلى أن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عقود غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن”.

وعد البيان أن التصريحات المتطرفة تحريضية وتعيق التهدئة الضرورية للتوتر الإقليمي، مؤكدًا أن المستوطنات تتعارض تمامًا مع القانون الدولي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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