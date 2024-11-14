الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتحقيق العدالة المناخية في مؤتمر المناخ كوب 29

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مبادرة أممية.. غوتيريش يرغب في زيارة موسكو وكييف

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, ضرورة أن يكون التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة مدفوعًا بقيم العدالة والإنصاف، محذرًا من مخاطر استغلال المجتمعات المحلية نتيجة الطلب المتزايد على المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، المستخدمة في التقنيات الخضراء.

وأوضح في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) المنعقد في باكو, أن الانتقال إلى طاقة نظيفة يجب أن يكون عادلًا لتجنب الانتهاكات بحق الفئات الضعيفة.

وأشار غوتيريش إلى أن لجنة المعادن الأساسية للتحول في مجال الطاقة، التي أُنشئت في مؤتمر كوب- 28، تهدف إلى وضع مبادئ وتوصيات لضمان توزيع عادل للمنافع وتعزيز الاستدامة في الصناعات الاستخراجية.

وخصص المؤتمر فعالية خاصة للدول الجزرية الصغيرة، التي تواجه أخطارًا وجودية بسبب تغير المناخ رغم مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات العالمية، مؤكدًا ضرورة تقديم دعم عاجل للدول الجزرية.

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