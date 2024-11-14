الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة 140 منصة صاروخية لحزب الله ومقتل 200 عنصر بالأسبوع المنصرم

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو أغارت خلال الأسبوع المنصرم، على أكثر من 140 منصّة صاروخيّة لـ"​حزب الله​" في ​جنوب لبنان​ ودمّرتها"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المنصّات شكّلت تهديدًا فوريًّا على الجبهة الدّاخليّة في إسرائيل وعلى القوّات العاملة في جنوب لبنان. ومن بين المنصّات الّتي تمّ استهدافها، كانت تلك الّتي استُخدمت لإطلاق القذائف نحو الجليل الغربي ونحو وسط البلاد، يوم أمس ويوم أمس الأوّل".

وادّعى في تصريح، أنّ "طائرات حربيّة هاجمت أيضًا وقضت أمس الأوّل على مسؤولَي عمليّات والقذائف المضادّة للدّروع في كتيبة الرّضوان في منطقة السّاحل، بالإضافة إلى قائد سريّة في قوّة الرّضوان"، زاعمًا أنّ "خلال الأسبوع المنصرم، قضى الجيش على أكثر من 200 عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان، من خلال غارات جوّيّة وبرّيّة".