زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو أغارت خلال الأسبوع المنصرم، على أكثر من 140 منصّة صاروخيّة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ودمّرتها"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المنصّات شكّلت تهديدًا فوريًّا على الجبهة الدّاخليّة في إسرائيل وعلى القوّات العاملة في جنوب لبنان. ومن بين المنصّات الّتي تمّ استهدافها، كانت تلك الّتي استُخدمت لإطلاق القذائف نحو الجليل الغربي ونحو وسط البلاد، يوم أمس ويوم أمس الأوّل".
وادّعى في تصريح، أنّ "طائرات حربيّة هاجمت أيضًا وقضت أمس الأوّل على مسؤولَي عمليّات والقذائف المضادّة للدّروع في كتيبة الرّضوان في منطقة السّاحل، بالإضافة إلى قائد سريّة في قوّة الرّضوان"، زاعمًا أنّ "خلال الأسبوع المنصرم، قضى الجيش على أكثر من 200 عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان، من خلال غارات جوّيّة وبرّيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة 140 منصة صاروخية لحزب الله ومقتل 200 عنصر بالأسبوع المنصرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.