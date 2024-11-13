دول عربية تدين تصريحات "سموتريتش" الأخيرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدانت عدة دول عربية، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، والتي قال فيها "أن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

مصر تدين تصريحات سموتريتش وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي

أدانت جمهورية مصر العربية، التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبني سياسة الغطرسة وهي السياسة ذاتها التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.

وأوضح البيان، أن هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الخارجية على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف إلى إطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.

قطر تدين بأشد العبارات تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية





"التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة التحريض والإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الثلاثاء، التصريحات العنصرية لوزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي أكد فيها إصدار تعليماته للتحضير لفرض السيادة على الضفة الغربية.

وأكدت المنظمة، في بيان، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان، والاستعمار، والتهجير، والضم، والتدمير، والتطهير العرقي، كلها "إجراءات غير شرعية وباطلة" بموجب القانون الدولي.

وحذرت في هذا الصدد من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم اللذين يمارسهما قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى تنفيذ حل الدولتين استنادا إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن.

المصدر : وكالات - وفا