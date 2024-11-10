وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3798 مجزرة خلال 400 يوم من العدوان على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3798 مجزرة بحق الأطفال والنساء وأهالي غزة، خلال 400 يوم من العدوان المستمر على قطاع غزة، لافتةً النظر أن هذه المجازر أدت لفقدان عائلات بأكملها، وأن الاحتلال تعمد قتل أكبر عدد ممكن من العائلات الفلسطينية.

وفي سياق متصل، استشهد ٤٢ فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح منذ فجر اليوم، في سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدف مستشفيات وتجمعات للفلسطينيين ومراكز إيواء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الشهداء ٢٦ استشهدوا في المجازر المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة لليوم ٣٥ على التوالي، معظمهم من الأطفال والنساء، كان آخرهم استشهاد ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في قصف للاحتلال على منزل في جباليا التي اجتاحت دبابات الاحتلال كافة المفترقات الرئيسية فيها، وأجبرت معظم سكانها على النزوح من منازلهم، وسط مجاعة تحاصر من تبقى في شمال القطاع، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المساعدات الإنسانية حتى من المنظمات الدولية.

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